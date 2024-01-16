Выпускники школ не получат аттестаты без регистрации в системе ГИА

Выпускники школ Татарстана не получат аттестаты, если их родители не предоставят персональные данные для сдачи ЕГЭ. Они необходимы для допуска к экзаменам. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Остались считанные дни — до 1 февраля нужно подать заявление на сдачу ЕГЭ. Чтобы сдать ЕГЭ, в федеральной информационной системе Государственной итоговой аттестации должны быть данные учащихся. Персональные данные защищены. ЕГЭ проводится более 15 лет, и не было случаев утечки персональных данных», — заявил глава Минобрнауки.

Хадиуллин уточнил, что вместо аттестата о среднем общем образовании таким выпускникам выдадут справку об окончании одиннадцати классов.

По его словам, на сегодня в Татарстане родители трех школьников, выпускников 11-х классов, отказываются предоставлять персональные данные своих детей.