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Выпускники школ не получат аттестаты без регистрации в системе ГИА
Выпускники школ Татарстана не получат аттестаты, если их родители не предоставят персональные данные для сдачи ЕГЭ. Они необходимы для допуска к экзаменам. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«Остались считанные дни — до 1 февраля нужно подать заявление на сдачу ЕГЭ. Чтобы сдать ЕГЭ, в федеральной информационной системе Государственной итоговой аттестации должны быть данные учащихся. Персональные данные защищены. ЕГЭ проводится более 15 лет, и не было случаев утечки персональных данных», — заявил глава Минобрнауки.
Хадиуллин уточнил, что вместо аттестата о среднем общем образовании таким выпускникам выдадут справку об окончании одиннадцати классов.
По его словам, на сегодня в Татарстане родители трех школьников, выпускников 11-х классов, отказываются предоставлять персональные данные своих детей.
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