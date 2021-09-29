Выпускники республиканской школы «Будет чисто» защитят проекты перед экспертной комиссией
На базе оздоровительного лагеря «Байтик» стартовала республиканская школа актива молодежного движения «Будет чисто». Мероприятие будут проходить до 30 сентября, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
«Участников ждут образовательные встречи, тренинг сценарного планирования „Форсайт-сессия“ и командообразующие, творческие игры. Ребята пройдут блок образовательных мастер-классов. Эксперты и специалисты поделятся с ними своим опытом и расскажут об этапах реализации мероприятий, построении партнерских отношений и об организации командной работы», — сказано в сообщении.
Участниками республиканской школы актива «Будет чисто» станут 185 активистов из 24 районов республики. Полученные знания им понадобятся на заключительном мероприятии образовательной программы республиканской школы актива — ролевой игре #ЗеленаякомандаБЧ. Ребята превратят свои идеи в проекты и защитят их перед экспертной комиссией. Завершится школа актива экологическим фестивалем.