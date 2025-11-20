Выпускники медвузов по целевому договору будут трудоустраиваться с полноценной ставкой

Фото: © «Татар-информ»

Выпускники медицинских вузов, обучавшиеся по целевому договору, после окончания специалитета или ординатуры будут трудоустраиваться в медицинские организации на полноценную ставку с заработной платой. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, его слова приводит «РИА Новости».

Он пояснил, что закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре, подписанный Президентом Владимиром Путиным, предусматривает обязательное трудоустройство выпускников в медицинские организации, где молодым специалистам назначается наставник. При этом заработная плата соответствует должности и ставке, установленной для данного специалиста.

Депутат отметил, что выпускники после окончания университета или программы ординатуры трудоустраиваются в государственные, муниципальные или частные медицинские организации, работающие в системе государственных гарантий.

В таких учреждениях для молодых специалистов организуется наставничество, которое может продолжаться один-два года, а по некоторым специальностям – до трех лет. По его словам, после завершения периода наставничества выпускники проходят периодическую аккредитацию.

Мажуга добавил, что первичное трудоустройство и наставничество не предусмотрено для выпускников, которые идут работать в частные медицинские организации, не участвующие в системе государственных гарантий.

В этом случае, по завершении пятилетнего периода, специалист проходит заново первичную аккредитацию или первичную специализированную аккредитацию, а не периодическую, как выпускники с наставничеством.