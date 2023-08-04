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Общество 4 августа 2023 18:13

Выпускники медколледжа в Запорожской области впервые проходят российскую аккредитацию

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Впервые в Запорожской области выпускники медколледжа проходят аккредитацию российского образца, сообщают в Минздраве России.

Отмечается, что у будущих медиков Мелитопольского медколледжа проходит первичная аккредитация, цель которой – оценить квалификацию выпускника и лишь потом допустить его к работе.

В свою очередь первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием проводится в два этапа: теоретическое тестирование и оценка практических навыков.

После успешного прохождения аккредитации выпускники получат свидетельство об аккредитации и право работать с пациентами, отметили в министерстве.

#здравоохранение #Запорожская область #аккредитация
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