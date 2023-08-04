Выпускники медколледжа в Запорожской области впервые проходят российскую аккредитацию

Впервые в Запорожской области выпускники медколледжа проходят аккредитацию российского образца, сообщают в Минздраве России.

Отмечается, что у будущих медиков Мелитопольского медколледжа проходит первичная аккредитация, цель которой – оценить квалификацию выпускника и лишь потом допустить его к работе.

В свою очередь первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием проводится в два этапа: теоретическое тестирование и оценка практических навыков.

После успешного прохождения аккредитации выпускники получат свидетельство об аккредитации и право работать с пациентами, отметили в министерстве.