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Выпускники медколледжа в Запорожской области впервые проходят российскую аккредитацию
Впервые в Запорожской области выпускники медколледжа проходят аккредитацию российского образца, сообщают в Минздраве России.
Отмечается, что у будущих медиков Мелитопольского медколледжа проходит первичная аккредитация, цель которой – оценить квалификацию выпускника и лишь потом допустить его к работе.
В свою очередь первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием проводится в два этапа: теоретическое тестирование и оценка практических навыков.
После успешного прохождения аккредитации выпускники получат свидетельство об аккредитации и право работать с пациентами, отметили в министерстве.
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