news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Культура 9 июня 2023 09:33

Выпускники Казанской консерватории приняли участие в постановке оперы «Кармен» в Душанбе

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Выпускники Казанской консерватории приняли участие в постановке оперы «Кармен» в Душанбе
Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане

Выпускники Казанской консерватории приехали в столицу Таджикистана, чтобы в составе оркестра принять участие в премьерной постановке легендарной оперы Жоржа Бизе «Кармен», сообщила «Татар – информу» пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане.

Спектакль вернулся на сцену Таджикского государственного академического театра оперы и балета им. Айни после десятилетнего перерыва. Это постановка главного режиссера театра, выпускника ГИТИСа Сухроба Усмонова. Дирижировать оркестром будет маэстро из Италии Джерардо Колелла.

«Это новое прочтение любимой ценителями оперного искусства постановки „Кармен“. Уникальность проекта заключается еще и в интернациональности — его поддержали Министерство культуры России и представительство Россотрудничества в Таджикистане, которые оказали содействие в участии музыкантов из России. На сцене блистают оперные звезды Таджикистана. Так выглядит настоящая дружба народов, и в этом безграничная сила искусства», — отметил на открытии премьеры постановки руководитель представительства Россотрудничества Иван Иванов.

За последние два года на сцене театра оперы и балета выступили артисты классического искусства из более чем 20 стран, отметил его директор Камолиддина Сайфиддинзоды.

«Нынешняя премьера – очередной подарок душанбинцам», – подчеркнул он.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное