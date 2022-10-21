Выпускники Казанского театрального училища представят в Бугульме два спектакля

25 октября на сцене Бугульминского драматического театра актеры — выпускники Казанского театрального училища сыграют два дипломных спектакля: музыкальную сказку «Шапочка красного цвета» и документальный фарс «Художники-пачкуны».

Как рассказали «Татар-информу» в Бугульминском драмтеатре, показы пройдут в рамках празднования 100-летия Казанского театрального училища.

Спектакль «Художники-пачкуны» — это документальный фарс, посвященный творчеству выдающихся деятелей советского искусства — писателя Михаила Зощенко, поэта Анны Ахматовой, режиссера Всеволода Мейерхольда и композитора Дмитрия Шостаковича в период Большого террора 1930-1940-х годов.

Звучащие в спектакле тексты подлинных документов с критикой их деятельности, а также сатирическая кантата Шостаковича «Антиформалистический раёк», являющаяся своеобразным ответом композитора на несправедливую критику, рисуют драматическую картину борьбы художника за сохранение человеческого достоинства и отстаивания своих творческих принципов. В спектакле звучит музыка Шостаковича и Рахманинова.

Автор сценария — Эльвира Камалова, педагог по вокалу — Елена Семина, концертмейстер — Ольга Харламова, художественный руководитель — режиссер Татьяна Лядова.

«Шапочка красного цвета» — курсовой спектакль студентов III русского драматического курса. Музыкальная сказка Родиона Белецкого написана в соавторстве с Терезой Дуровой. Сюжет разворачивается в волшебном лесу, где должно произойти что-то невероятное. Это старая сказка, но с новыми смыслами: сюрпризы и неожиданные повороты сюжета поджидают зрителя на каждом шагу.

Столетний юбилей — это событие всероссийского масштаба, говорят в театре. Казанское театральное училище (техникум) — одно из старейших театральных профессиональных учебных заведений в России. Сегодня КТУ — современный многофункциональный центр подготовки профессиональных театральных специалистов по всем основным направлениям деятельности. Выпускники разных лет служат в театрах республики и страны.

Главной целью всех мероприятий, посвященных столетнему юбилею, является повышение значимости театрального искусства, сохранение традиций, создание условий для дальнейшего развития и реализации креативных проектов в ближайшие десятилетия.

Оригинальным проектом в рамках торжеств является «Студдесант» — показ дипломных и курсовых работ выпускников Казанского театрального училища для жителей республики на площадках республиканских театров. Наряду с демонстрацией спектаклей педагоги училища проведут серию мастер-классов для школьников.