Выпускники «Кадрового резерва» привлекают в РТ более 7 млн рублей грантов в год

Участница республиканского проекта «Кадровый резерв-2025» из Татарстана получила финансирование на реализацию проекта «Женские встречи "Маме важно отдыхать"». Об этом стало известно сегодня в Казани на выпускном финалистов проекта по направлению «Создаю новое».

«Участники проекта отстаивают свои инициативы. Сейчас 13 ребят подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц "Росмолодежь. Гранты: Микрогранты"», – рассказала президент региональной общественной организации «Академия творческой молодежи РТ» Алена Бакирова.

«Уже есть одна победа – девушка выиграла грант на реализацию проекта, предусматривающего работу с молодыми мамами в Советском районе Казани, и мы ждем новых побед. Ежегодно "кадровики" привлекают более 7 млн рублей», – добавила она.

Обладательница гранта обучается по направлению «Масштабирую возможности».

«Кадровый резерв» – долгосрочная развивающая программа, которая создает условия для самореализации молодежи, стимулирует трудовую и образовательную мобильности и способствует взаимодействию молодых людей с представителями органов госвласти.

В этом году поступило 813 заявок из 44 муниципальных образований республики, на отборочный этап прошли 352 человека. По итогам собеседования и тестирования до следующего этапа допущены 124 «резервиста», а на очные этапы прошли 89 человек.