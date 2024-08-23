Выпускники из Лисичанска продолжат обучение в вузах Татарстана

35 выпускников школы «Университетская», созданной на базе Елабужского института КФУ, поступили в высшие учебные заведения Республики Татарстан. Молодые люди будут обучаться в различных институтах Казанского Федерального Университета, Поволжской академии спорта и туризма, а также в Набережночелнинском педагогическом институте.

Фото: © «Татар-информ»

Директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон отметила, что в работе со школьниками из Лисичанска участвовали не только учителя, но и ученые института, психологи, а также студенты-волонтеры, многие из которых сами приехали из Лисичанска в прошлом году. Она также выразила благодарность родителям за доверие и сотрудничество.

«Мы прожили эти полгода вместе, шаг за шагом приближаясь к заветной цели. И я очень рада, что наши новоиспеченные выпускники прошли весь этот путь достойно. Они упорно трудились, стали студентами — это отличный повод гордиться собой!» — подчеркнула Мерзон.

Фото: © «Татар-информ»

В настоящее время выпускники находятся на каникулах дома, но вскоре вернутся в Татарстан для прохождения медосмотра и заселения в общежития. Республика поддерживает связь с новоиспеченными студентами и готовится к их возвращению.