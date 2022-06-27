Выпускники Донбасса посетили бал в Московском Кремле благодаря единороссам Татарстана

Выпускники школ Донецкой и Луганской народных республик, которые проживают в Татарстане, 25 июня приняли участие в торжественном вечере «Выпускник-2022», который прошел в Государственном Кремлевском дворце. Поездку организовали татарстанские отделения «Молодой Гвардии Единой России» и «Единой России». Об этом сообщает информационный центр партии.

По словам выпускников, эта встреча — запоминающееся событие для каждого из них.

«Для меня это реально шок — попасть сюда», — рассказал ученик Донецкой школы Никита Лункин.

В феврале, с началом специальной военной операции на Украине, Никита с мамой перебрались в Казань из ДНР. Семья Лункиных по приезде обратились за помощью в оперативный штаб, созданный «Единой Россией» и «Молодой гвардией». Их определили в пункт временного размещения в санатории «Ливадия». Семье оказывают всю необходимую помощь. Никита закончил школу в Казани, получил аттестат и планирует поступать в КазГИК на хоровое отделение.

Кроме праздника в Кремлевском дворце, для ребят в Москве организовали обзорную экскурсию. Выпускники признались, что мечтают поступить в российские вузы.