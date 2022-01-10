Выпускники должны выбрать предметы ЕГЭ до 1 февраля

Выпускники 11-х классов к 1 февраля должны определиться, какие предметы ЕГЭ планируют сдавать, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

«Чтобы повысить шансы на поступление в хороший вуз, стоит выбрать не три, а например, четыре ЕГЭ, поскольку у вузов есть право изменять вступительные экзамены. В одном вузе могут попросить ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию, а в другом – на эту же специальность надо будет принести результат не по обществознанию, а по географии», – говорится в сообщении.

При поступлении в высшие учебные заведения в этом году можно представить результаты ЕГЭ за период с 2018-го по 2022 год. Подать документы на поступление разрешено сразу в пять вузов, но количество направлений каждый университет определяет сам – не более 10. Подавать документы можно дистанционно, по почте и лично, посетив приемную комиссию. Зачисление, как и прежде, пройдет в одну волну.

С правилами приема и перечнем вступительных испытаний можно ознакомиться на сайте выбранного вуза.