Общество 20 августа 2025 10:06

Выпускникам-юристам, поступившим на службу в следственные органы в РТ, выплатят миллион

МВД по Республике Татарстан приглашает на службу в органы предварительного следствия.

Для выпускников юридических факультетов предусмотрена уникальная мера поддержки — единовременная выплата в размере миллиона рублей. Данная выплата будет предоставлена новым сотрудникам сразу после присвоения им первого специального звания.

Государство гарантирует сотрудникам МВД комплекс мер поддержки:

  • стабильная заработная плата, ежеквартальные и ежемесячные дополнительные выплаты (от 15% до 200% от оклада), доплаты за совмещение обязанностей (до 100% от оклада), а также компенсация за работу в выходные и праздничные дни.
  • длинный оплачиваемый отпуск от 40 дней с увеличением продолжительности за стаж службы.
  • право на выход на пенсию после 20 лет выслуги.
  • бесплатное медицинское обслуживание для сотрудника и членов его семьи.
  • при переводе на новое место службы выплачивается подъемное пособие, компенсация расходов на переезд и наем жилья.

