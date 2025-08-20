Выпускникам-юристам, поступившим на службу в следственные органы в РТ, выплатят миллион
МВД по Республике Татарстан приглашает на службу в органы предварительного следствия.
Для выпускников юридических факультетов предусмотрена уникальная мера поддержки — единовременная выплата в размере миллиона рублей. Данная выплата будет предоставлена новым сотрудникам сразу после присвоения им первого специального звания.
Государство гарантирует сотрудникам МВД комплекс мер поддержки:
- стабильная заработная плата, ежеквартальные и ежемесячные дополнительные выплаты (от 15% до 200% от оклада), доплаты за совмещение обязанностей (до 100% от оклада), а также компенсация за работу в выходные и праздничные дни.
- длинный оплачиваемый отпуск от 40 дней с увеличением продолжительности за стаж службы.
- право на выход на пенсию после 20 лет выслуги.
- бесплатное медицинское обслуживание для сотрудника и членов его семьи.
- при переводе на новое место службы выплачивается подъемное пособие, компенсация расходов на переезд и наем жилья.