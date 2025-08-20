Выпускникам-юристам, поступившим на службу в следственные органы в РТ, выплатят миллион

МВД по Республике Татарстан приглашает на службу в органы предварительного следствия.

Для выпускников юридических факультетов предусмотрена уникальная мера поддержки — единовременная выплата в размере миллиона рублей. Данная выплата будет предоставлена новым сотрудникам сразу после присвоения им первого специального звания.

Государство гарантирует сотрудникам МВД комплекс мер поддержки: