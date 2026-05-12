Выпускникам напомнили минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

Для получения школьного аттестата выпускникам в 2026 году необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и получить оценку не ниже тройки по базовой математике. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Айрат Гибатдинов.

«Минимальные баллы ЕГЭ разделяются на два уровня: для получения школьного аттестата и для поступления в высшие учебные заведения. Для аттестата достаточно 24 баллов ЕГЭ по русскому языку и семь баллов (или оценки “три”) по базовой математике, тогда как для вузов пороги значительно выше», – сказал агентству Гибатдинов.

Сенатор также перечислил минимальные пороги по другим предметам для подтверждения освоения школьной программы. Так, по профильной математике необходимо набрать 27 баллов, по физике, химии и биологии – по 36 баллов, по информатике – 40, по истории и литературе – по 32, по географии – 37, по обществознанию – 42, а по иностранным языкам – 22 балла.

При этом Гибатдинов подчеркнул, что достижение минимального порога не гарантирует поступление в вуз даже на платное обучение, поскольку учебные заведения проводят собственный конкурсный отбор.

«Особое внимание абитуриентам стоит обратить на систему дополнительных баллов: сегодня вузы вправе самостоятельно начислять до 15 бонусных баллов за индивидуальные достижения», – отметил парламентарий.

По его словам, дополнительные баллы могут начисляться за аттестат с отличием, знак ГТО, волонтерскую деятельность и победы в олимпиадах.

«В условиях высокой конкуренции именно эти баллы нередко становятся решающими при поступлении на бюджет», – заключил сенатор.