Выпускникам-медикам предложили более 600 вакансий в Татарстане

Более 600 вакансий в Республике Татарстан предложили работодатели выпускникам Казанского государственного медицинского университета на ярмарке вакансий. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе вуза.

Встречи с выпускниками проходили по территориальному принципу, что позволило новоиспеченным врачам познакомиться с предложениями и вакансиями родных районов. Кроме того, совместно с потенциальными работодателями они предварительно обсудили дальнейшее трудоустройство.

«В этом году Казанский ГМУ выпустит 582 врача по программам специалитета и 44 бакалавра. Более 90% ординаторов трудоустраиваются по специальности, что говорит о высокой востребованности молодых медиков в регионе», – отметил и.о. ректора КГМУ Айрат Фаррахов.

Он отметил, что в решении кадровых проблем медицины Казанский медицинский университет занимает одну из лидирующих позиций в стране.

Помимо информации непосредственно о вакансиях, выпускников знакомили с действующими механизмами социальной поддержки.

«Татарстан заинтересован в привлечении молодых специалистов к работе в районах республики. У нас действуют как федеральные программы "Земской доктор", "Земской фельдшер", так и республиканский грант Правительства Татарстана в размере 800 тысяч рублей. Также начисляются ежемесячные выплаты молодым специалистам, предусмотрены квоты по социальной ипотеке и муниципальные программы поддержки», – рассказала руководитель Кадрового центра Минздрава Татарстана Вера Семенова.

О возможностях построения карьеры за пределами столичного региона напомнил Главный врач БСМП Набережных Челнов Роман Джумабаев. По его словам, больницы, медицинская помощь и технологии активно развиваются во всей республике.

«В этом году был проведен опрос более 60 работодателей среди клиник районов республики и Казани. Работодатели в целом удовлетворены качеством подготовки выпускников. Среди плюсов они отмечают высокий уровень теоретической подготовки, владение современными методами и технологиями, хотя и отмечают необходимость большей практической подготовки. Кроме того, наши партнеры обращают внимание на высокий уровень дисциплины и корпоративной культуры выпускников Казанского ГМУ», – отметила руководитель Центра профессиональной карьеры Казанского ГМУ Анастасия Шикалева.