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Общество 27 июня 2025 16:54

Выпускникам из Лисичанска вручили в Елабуге аттестаты об окончании школы

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В Елабуге прошла церемония вручения аттестатов о среднем образовании выпускникам школы «Университетская». В числе учеников – ребята, прибывшие для получения образования из подшефного города Республики Татарстан Лисичанска (ЛНР).

Депутат Государственной Думы России Татьяна Ларионова поздравила выпускников с окончанием школы. Отдельное внимание она уделила ученикам, приехавшим в школу в феврале этого года из Лисичанска.

По ее словам, выбор учебного заведения для переехавших школьников оказался крайне удачным и позволил ребятам за полгода наверстать упущенное за несколько лет. При этом Ларионова поблагодарила руководство города за обеспечение детей всем необходимым.

«Помню, что звонила с вопросом – что привезти ребятам, может, учебники, тетради или одежду какую-то. Но мне ответили, что ничего везти не нужно – все есть», – рассказала депутат.

К слову, сами ребята крайне положительно отзываются об учебном заведении. «Огромное спасибо преподавателям за то, что за полгода мы, можно сказать, прошли программу нескольких лет», – поделилась одна из выпускниц Ирина Воробьева.

#елабуга #Лисичанск #Татарстан #вручение аттестатов
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