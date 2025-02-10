Выпускник Тетюшского колледжа гражданской защиты вернулся из экспедиции по Чукотке

Выпускник Тетюшского колледжа гражданской защиты и действующий спасатель Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России Егор Медведев принял участие в экспедиции второго этапа учений МЧС «Безопасная Арктика – 2025» на Чукотке. По возвращении он приехал в родной колледж, чтобы рассказать об уникальной экспедиции будущим спасателям. Об этом «Татар-информу» рассказала директор колледжа Татьяна Адаева.

«Все присутствующие в актовом зале слушали Егора, затаив дыхание. Они испытывали восхищение мужеством и стойкостью наших спасателей, которые в суровых условиях Арктической зоны проводили учения, приближенные к реальным жизненным ситуациям», – рассказала Татьяна Адаева.

Она также отметила, что приказом МЧС России от 27 января 2025 года Егор Медведев награжден Медалью «За пропаганду спасательного дела».