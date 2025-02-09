Выпускник Тетюшского колледжа гражданской защиты стал героем клипа Газманова

Известный певец Олег Газманов представил свой новый музыкальный клип «Танки», в котором главную роль исполнил Павел Долгов — выпускник Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты, а в настоящее время курсант Казанского высшего танкового командного училища и будущий офицер российской армии. Об этом «Татар-информу» рассказала директор колледжа Татьяна Адаева.

«Музыка, звучащая на фоне, наполняет сердце патриотизмом и гордостью за страну. А сердца наших преподавателей и курсантов переполняет гордость за нашего Павла. Символично, что спасатель, который защищает граждан в чрезвычайных ситуациях, выбирает путь военного, защищающего и спасающего Родину», – рассказала Татьяна Адаева.

Она поделилась, что Павел с детства занимался восточными единоборствами, во время учебы в колледже являлся заместителем председателя студенческого совета, прошел обучение по образовательной программе для студентов профессиональных образовательных организаций «Лига Профессионалов». Обучаясь на спасателя, Павел стал членом сборной Республики Татарстан чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции «Пожарная безопасность» в 2022 году.

Татьяна Адаева поддержала своего выпускника и пожелала ему успешного достижения всех поставленных целей и планов. «Всегда ждем тебя в твоем колледже!» – добавила она.