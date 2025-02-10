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На главную ТИ-Спорт 10 февраля 2025 13:45

Выпускник «Рубина» Давид Волк: «Надо сперва в России закрепиться»

Выпускник «Рубина» Давид Волк: «Надо сперва в России закрепиться»
Фото: dinamo-mx.ru

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, что не имеет мечты играть в конкретной европейской команде.

По словам Волка, Матвей Сафонов не является ориентиром для Давида, но его трансфер в «ПСЖ» показывает, что за упорный труд можно получить приглашение в сильный клуб. Также вратарь рассказал, что ему сперва надо закрепиться в РПЛ, прежде чем ехать играть в Европу.

«Нет особой мечты. Просто хотелось бы играть в европейском топ-клубе, в топ-чемпионате. И все. Нет лиги, которая была бы ближе. Все примерно на одном уровне, тут кому что больше нравится. Я на данный момент об этом не размышлял. Надо сперва в России закрепиться», – передает слова Волка «РБ-Спорт».

Напомним, Давид Волк является выпускником «Рубина». Сейчас голкипер играет за махачкалинское «Динамо», куда перешел в 2023 году. С командой он взял серебро Первой лиги.

Первую часть РПЛ махачкалинское «Динамо» завершило на 11-ом месте в таблице.

#фк динамо #премьер-лига #футбол
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