Выпускник мастерской Крымова начал ставить спектакль в театре Камала без пьесы

Режиссера Аскара Галимова дирекция театра Камала пригласила на постановку сразу после его столичного дебюта, получившего заметный резонанс. В сентябре в Театре имени Евгения Вахтангова 29-летний выпускник мастерской Крымова поставил «Утиную охоту» Александра Вампилова. До московской премьеры он пробовал силы в театрах Нижневартовска, Кокшетау (Казахстан) и Великих Лук.

Фото: © kamalteatr.ru

Метод работы молодого постановщика и его команды поначалу вызвал неоднозначную реакцию в кулуарах академического театра — «заслуженные» актеры отбирались по результатам кастинга и собеседования, а первые репетиции проходили без пьесы. Вместо вживания в образ по готовому тексту исполнители главных ролей должны были выдавать длинные импровизированные монологи на заданную тему «от себя».

«Репетиции начались вне зависимости от того, есть у нас инсценировка или нет, потому что у нас есть понимание, про что мы будем делать. А в процессе какие мы буквы будем говорить — это уже дело второе», — пояснил культурному обозревателю «Татар-информа» Аскар Галимов и добавил, что сначала необходимо нарастить обстоятельства, создать мир, заселить его персонажами, а уже потом создавать текст.

Фото: kamalteatr.ru

Комментируя распределение ролей, собеседник агентства подчеркнул, что не принимает систему, по которой режиссер сначала смотрит спектакли, чтобы подобрать актеров. «Я априори верю, что в каждом театре гениальные артисты, иначе они бы не работали в театре. Я верю, что все здорово играют, другой вопрос, сходимся ли мы по-человечески. Когда я вызываю артиста на условный кастинг, мы с ним общаемся на очень простые человеческие темы. Если мы сходимся, тогда дальше можем работать», — отметил он.

По словам режиссера, метод создания инсценировки в процессе репетиций и импровизированных монологов артистов на заданные темы, он перенял из гитисовской мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова. «Акын» — техника, при которой артист должен безостановочно говорить о заданном материальном предмете, например, о столе, книге, доме. Метод заключается в том, что после того, как в потоке сознания говорящий исчерпывает поверхностные смыслы, он доходит до уровня того, что его действительно волнует, и в результате порой рождаются неожиданные метафизические идеи. «Просто садиться и выдумывать — оно так не выходит, оно так не рождается. Можно выйти, когда ты обращаешься к себе, к своему сознанию, подсознанию. Наверное, еще психологическое образование во мне откликается первое», — сказал постановщик и уточнил, что синтез внутреннего мира артиста и персонажа дает то, что потом можно выносить на суд зрителя.

ГИТИС для Аскара Галимова — второе высшее. В Институте психологии и образования КФУ он получил диплом психолога-педагога и виктимолога (специалиста, работающего с жертвами преступлений). В студенческие годы активно осваивал актерское ремесло, снялся в четырех сериалах, а казанские перформансы с его участием дважды входили в лонг-листы «Золотой маски».

Фото: kamalteatr.ru

Инсценировку повести Аделя Кутуя «Неотосланные письма» Галимов предложил сам, когда получил предложение о постановке от руководства театра Камала. «В свое время она произвела на меня впечатление, потому что это было очень похоже на судьбу моей мамы. Героиня повести Галия хотела стать артисткой, но не стала, как и моя мама. Она тоже двоих детей воспитывала одна, когда они с папой расстались», — заметил молодой режиссер и признался, что постановку хотел бы посвятить своим бабушкам и дедушкам.

«Наши родители и их родители тоже были детьми. Они принимали свои решения, из ситуации выходили так, как они могли в тот момент и считали нужным. И хочется на [этот] опыт своего рода посмотреть с благодарностью», — объяснил он.

В пьесе, которую режиссеру помогает писать Эндже Гиззатова, история главной героини будет подана через сами письма, которые ее дочь Кадрия (Люция Хамитова) будет читать своей матери Галие (Халима Искандерова), чья память уже разрушается деменцией. «Кадрия читает ей эти письма, чтобы пробудить в ней жизнь, чтобы дать ей вспомнить, что она прожила. И чтобы состоялся между ними важный разговор. Если помните, Галия соврала детям про их настоящего отца. Кадрия через письма вместе с мамой проходит ее жизненный путь, чтобы в конце сказать ей: я принимаю твой путь, я тебя прощаю. Если брать совсем глобальную сверхзадачу, то хочется развернуть сознание человека в сторону понимания, что наши родители делали для нас всё возможное, чтобы у нас было всё хорошо», — резюмировал Аскар Галимов.

По традиции камаловцев премьера посвящается памяти Марселя Салимжанова, 90-летие которого Татарстан отметит 7 ноября 2024 года. В команде Аскара Галимова — художник Екатерина Горшкова, художник по костюмам Лилиана Брик, хореограф Полина Майорова, композитор Салават Гафаров и ассистент режиссера Арина Емелина. Спектакль будет представлен публике 6, 7 и 28 ноября.