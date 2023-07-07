Выпускник КФУ: Желаю нам не забывать, что мы интеллектуальная элита татар

В Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ состоялся выпускной вечер. От имени всех студентов выпускного курса родителей и преподавателей поблагодарила Зиля Зайдуллина.

«Родители нас воспитали, направили на верный путь. Пять лет обучения позади. Наши уважаемые учителя! Спасибо вам за ваше доверие, знания, за то, что помогали нам развиваться, были терпеливы и мудры. Под вашим руководством мы прошли трудности и набрались сил для будущих побед. Желаю всем нам не забывать, что мы интеллектуальная элита татар», — сказала она и прочитала стихотворение «Татар булып калыйк» народного поэта Ркаиля Зайдуллы.

Выпускница КФУ, поэт Алина Хабибуллина посвятила этому событию стихотворение. «Переступив порог университета, мы шагнули по интересному и в то же время сложному пути знаний. Учителя всегда были нашей путеводной звездой, не жалея на это ни сил, ни времени. Благодаря вашей поддержке, мы не остановились на половине пути, каждый достиг цели», — сказала она.

Декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Рамиль Мирзагитов отметил, что это радостные, одновременно грустные мгновения. «Зачеты, экзамены, защита курсовых, бессонные ночи — это все позади. Вы все теперь обладатели дипломов, и с этого момента ваш статус изменился: вы уже специалисты с высшим образованием, магистры», — сказал наставник.

«Грустно, потому что мы пять лет жили как одна семья. Думаю, вы покажете себя достойно в будущем. Где бы вы ни работали, станете мастером своего дела, достигнете высот, и мы будем слышать о вас только хорошее», — пожелал декан.

Заведующая кафедрой татарского языка КФУ, профессор Гульшат Галиуллина выразила надежду, что их подопечные станут полезными для национального образования и культуры специалистами. «Надеемся, что будете служить нашему языку, сохраните верность духу, всегда будете нести с собой славу воспитавшего вас вуза», — сказала она.

«От всего сердца поздравляем вас с победой. Мы старались открыть вам мир литературы, культуры, научить через образы, символы понимать тонкую психологию, внутренние переживания человека. Прочувствовать все звучание, красоту татарского языка. Желаю, чтобы эти знания помогали вам в будущей жизни, всем успехов! В добрый путь!»— обратилась к выпускникам заведующая кафедрой литературы КФУ, профессор Флера Сайфуллина.

На празднике в Высшей школе национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая чествовали 149 молодых специалистов. 75 из них окончили вуз с красным дипломом.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»