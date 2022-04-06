Выпускник КФУ создал соцсеть Fotogram

Выпускник КФУ Евгений Перевощиков создал социальную сеть Fotogram. Работа над ней началась еще до блокировки известных интернет-платформ, сообщает пресс-служба вуза.

Сначала платформа будет ориентирована на фотографии, чтобы разбавить поток отредактированных однотипных изображений в Сети, отметил автор. Однако в планах расширение функционала: добавление возможности загрузки видео, появление личных сообщений.

«Я думаю, что профессиональным фотографам и деятелям искусства также будет интересно иметь площадку, заходя на которую, они могут быть уверены в реальности увиденного. Каждое изображение — это процесс выстраивания света, тени, ракурса и так далее. Фотография является работой профессионала, а не инструментов фоторедакторов», — заметил Перевощиков.

При выборке фото для соцсети будут задействованы технологии искусственного интеллекта. Их создание и обучение заняло у команды разработчиков около 10 месяцев. После этого был создан сайт, а также приложение для Android и iOS. Ознакомиться с тестовой версией сайта можно на fotogram.su. Чтобы скачать приложение, нужно оставить заявку в Telegram-канале.

«Параллельно запуску приложения ведутся работы по доработке интерфейса, визуализации и обучаемости искусственного интеллекта. Улучшить его работу помогут новые изображения, поэтому если нас читают фотографы, готовые поделиться своими работами, будем рады сотрудничеству», — добавил Евгений Перевощиков.