Выпускник КФУ рассказал о «коллабе» с врачами ради диагностики инсульта с помощью ИИ

Выпускник КФУ Денис Чегодаев занимается разработкой для диагностики инсульта с помощью искусственного интеллекта. Каким образом технологии ИИ могут помочь врачам и в каких областях медицины могут применяться, IT-специалист рассказал в интервью «Татарстан-24».

По словам Чегодаева, ИИ дополнит работу медиков, взяв на себя, к примеру, анализ данных МРТ.

«Сейчас врачи используют стандартные методы нейровизуализации, иными словами принтер для медицинских снимков. Там более чем 500 изображений. Специалист должен вручную просмотреть каждый из них. Это очень долго и сильно зависит от компетенции врача. Мы же сокращаем его работу и просто оповещаем его о результате. К примеру, у пациента Иванова такой-то срез, такой-то тип инсульта», — сказал участник беседы.

Таким образом, врачу придется перепроверить снимки и сравнить полученный результат. Однако это потребует значительно меньше времени, чем работа, проведенная с нуля. Ведь специалист будет изначально знать, на какие участки на нужно обратить внимание.

Помимо инсультов, разработка может применяться для выявления онкологий. «Очень часто бывает, что при диагностике путаются заболевания: метастазы, опухоли и инсульты. Это будет одно из наших конкурентных преимуществ, что мы дифференцируем между этими патологиями в отличие от конкурента», — добавил Чегодаев.

По его данным, анализ с помощью ИИ позволит в семь и даже более раз ускорить процесс постановки диагноза.