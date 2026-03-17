Выпускник Казанского танкового училища возглавил подготовку молодых солдат

Фото предоставлено Ксенией Клычковой

В Вооруженных силах РФ особое внимание уделяется качеству подготовки военнослужащих по призыву, ключевую роль в которой играют офицеры с боевым опытом, полученным в ходе СВО.

Как рассказал офицер с позывным Каскад, преемственность поколений – важнейший элемент эффективной подготовки будущих защитников Отечества. Сам он проходит службу с 2015 года, а в период с февраля по июнь 2022 года в составе войск Западного военного округа принимал участие в боевых действиях на территории Сумской и Харьковской областей, в том числе в районах Тростянца и Изюма.

После возвращения из зоны СВО военнослужащий принял решение продолжить профессиональное развитие и поступил в Казанское танковое училище. По его словам, на выбор повлияла семейная история: его прадед – участник Великой Отечественной войны – прошел путь от пехотинца до танкиста и был награжден орденом Ленина за бои в районе Мазурских озер.

«Пример старшего поколения стал для меня определяющим. Я принял решение продолжить службу уже в офицерском звании», – отметил собеседник.

По окончании училища Каскад был направлен в Уральское гвардейское танковое соединение, где занял должность командира сводного стрелкового взвода в гвардейской танковой части. Выбор места службы, по его словам, был осознанным.

В настоящее время офицер активно участвует в обучении военнослужащих по призыву. Подготовка ведется по комплексной программе, включающей огневую, тактическую, инженерную подготовку, а также обучение оказанию первой помощи и работе со средствами связи. При этом особое внимание уделяется внедрению опыта, полученного в ходе СВО.

Как подчеркивается, занятия проводят как офицеры, имеющие боевой опыт, так и сержанты, прошедшие реальные боевые действия. Такой подход позволяет максимально приблизить обучение к современным условиям.

«Мы видим, что солдаты с энтузиазмом осваивают программу и проявляют живой интерес к обучению», – сообщил Каскад.

Военнослужащие обеспечены всем необходимым для прохождения службы и подготовки: современным вооружением, боеприпасами, питанием и условиями для отдыха. Занятия проходят ежедневно как на полигонах, так и на территории воинских частей.

По словам офицера, военная служба сохраняет высокий уровень общественного уважения и остается связанной с понятиями чести, отваги и верности Отечеству. Он отметил, что Вооруженные силы предоставляют военнослужащим возможности для карьерного роста, а также гарантируют социальную поддержку, включая стабильное денежное довольствие, льготы и помощь в решении жилищных вопросов.