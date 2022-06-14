Выпускник Казанского танкового училища удостоен звания Героя России посмертно

В минувшие выходные врио Главы Марий Эл вручил Звезду героя России родителям героически погибшего в зоне спецоперации танкиста Дамира Шаймарданова. Об этом сообщает издание «Йошкар-Ола».

Дамир Шаймарданов родился Йошкар-Оле, выпускник Казанского высшего танкового училища. С января 2022 года стал командиром танковой роты.

Танкист погиб 30 апреля во время боя за освобождение села Долгенькое Изюмского района Харьковской области. Здесь на протяжении двух недель шли тяжелые бои.

«В этом бою Дамир оказался впереди, возглавил колонну. Он погиб как настоящий воин, как русский солдат. Погиб, защищая свое Отечество, свою Родину. Погиб за правое дело, за своих товарищей. Поэтому мы, как жители республики, обязаны чтить его память. Город Йошкар-Ола и Республика Марий Эл никогда его не забудут», — отметил врио главы республики Юрий Зайцев.

