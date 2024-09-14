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Выпускник Казанского танкового училища стал главой правления «Движения Первых»
Ветеран специальной военной операции, Герой России Артур Орлов назначен председателем правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.
Артур Орлов родом из Удмуртии, окончил Казанское высшее танковое командное училище. Служил командиром взвода в отдельном танковом соединении.
Военнослужащий является участником программы «Время Героев».
Предшественник Орлова на посту главы правления движения Григорий Гуров ранее был назначен главой Росмолодежи.
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