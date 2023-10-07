Выпускник Казанского танкового училища рассказал на видео о задачах в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовали видео, на котором выпускник Казанского танкового училища рассказал о задачах его подразделения в зоне СВО.

«Недавно мы удерживали позицию в одном населенном пункте. Мы должны были удержать ее, пока не подтянутся основные силы», – рассказывает офицер, слегка взолнованный после громыхнувшего неподалеку артиллеристского снаряда.

«Задачу мы полностью выполнили, при этом еще уничтожили технику и ударили по живой силе противника», – рассказал военнослужащий.

В Минобороны подчеркнули, что ежедневно рискуя своей жизнью, наши танкисты продолжают выполнять сложнейшие задачи по удержанию рубежей и разгрому противника, и восславили героев-танкистов.