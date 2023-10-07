Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Выпускник Казанского танкового училища рассказал на видео о задачах в зоне СВО
Минобороны РФ опубликовали видео, на котором выпускник Казанского танкового училища рассказал о задачах его подразделения в зоне СВО.
«Недавно мы удерживали позицию в одном населенном пункте. Мы должны были удержать ее, пока не подтянутся основные силы», – рассказывает офицер, слегка взолнованный после громыхнувшего неподалеку артиллеристского снаряда.
«Задачу мы полностью выполнили, при этом еще уничтожили технику и ударили по живой силе противника», – рассказал военнослужащий.
В Минобороны подчеркнули, что ежедневно рискуя своей жизнью, наши танкисты продолжают выполнять сложнейшие задачи по удержанию рубежей и разгрому противника, и восславили героев-танкистов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»