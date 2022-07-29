Выпускник Казанского танкового училища на вручении дипломов сделал предложение любимой

На торжественной церемонии вручения дипломов выпускник Казанского танкового училища сделал предложение своей любимой. Молодой человек родом из Удмуртии, все эти годы дома его ждала девушка.

«Я хотел сделать этот день вдвойне приятным. Каждый отпуск мы проводили вместе. Я очень волновался и готовился к этому шагу. Я рад, что она сказала "Да"», – поделился своими впечатлениями выпускник Казанского танкового училища.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Сегодня после четырех лет подготовки из училища выпускаются более ста офицеров. Поздравить ребят приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов. После напутственных слов командования, офицеры дали клятву на верность Отечеству и прошли торжественным маршем.