Выпускник кадрового резерва Татарстана победил в «Битве сезонов» конкурса «Лидеры России»

Татарстанец Рустем Гумеров стал одним из восьми победителей «Битвы сезонов» конкурса управленцев «Лидеры России» в индивидуальном зачете. Об этом сообщает ведомство государственной гражданской и муниципальной службы.

Рустем Гумеров является победителем 2-го сезона конкурса «Лидеры России», по итогам которого его наставником стал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В качестве участника кадрового резерва Президента РТ Рустем Гумеров прошел специализированное обучение по развитию управленческих навыков, а также работал над подготовкой собственного проекта по развитию Татарстана.

«Битва сезонов» — специальный проект конкурса для развития и сплочения сообщества лидеров. В нем принимают участие победители, финалисты и полуфиналисты прошедших трех сезонов.

В рамках «Битвы» почти 200 лучших управленцев страны из числа победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса в течение нескольких дней решали кейсы от регионов и проблемно-аналитические задачи, встречались с наставниками, предлагали свои идеи для развития отдельных отраслей.

Помимо индивидуального зачета между собой соревновались команды сезонов. Победителем был признан III сезон, в состав которого также вошли выпускники кадрового резерва Президента РТ Сергей Миронов и Тимур Кайданный.

«Лидеры России» — проект, который направлен на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, которые обладают высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.