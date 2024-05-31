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Выпускник из Казани стал Учеником года Республики Татарстан-2024
Выпускник лицея им. Лобачевского при КФУ Ренат Каримов стал учеником года в Татарстане. Он победил во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике и открытой всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, сообщает Минобрнауки РТ.
В этом году победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 148 школьников из столицы РТ. Больше всего призовых мест ребята заняли по химии, экологии, праву, экономике и информатике.
Отметим, что в 2024-м в Татарстане провели заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по трем предметам – экономике, информатике и литературе. Главным организатором выступил «Республиканский олимпиадный центр».
«Общая тенденция роста числа участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по Республике Татарстан свидетельствует о том, что интерес со стороны учащихся образовательных организаций к занятию интеллектуальной деятельностью ежегодно возрастает», - говорится в сообщении министерства.
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