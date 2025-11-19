Выпускник Актанышского техникума рассказал студентам о службе и личном опыте на СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском технологическом техникуме прошла встреча студентов с выпускником Рамилем Мирзагалиевым, участвовавшим в специальной военной операции. Мероприятие организовал преподаватель истории Рустам Мусин.

Рамиль ответил на вопросы ребят о службе, армейском быте и сложностях, с которыми сталкивался на протяжении всей подготовки и работы. Он поделился опытом, который, по его словам, стал важным этапом взросления и личного роста.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Организатор встречи Рустам Мусин отметил значимость подобных мероприятий. Он подчеркнул, что живые примеры помогают студентам формировать отношение к будущей профессии и «по-новому взглянуть на собственные цели», добавив, что такие встречи способствуют воспитанию ответственности и осознанного выбора жизненного пути.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Разговор прошел в теплой атмосфере и завершился благодарностями студентов и пожеланиями успехов выпускнику.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой