Выпускница Казанской консерватории Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом

Оперная певица Римма Волкова погибла в аварии под Санкт-Петербургом. Восьмидесятилетняя артистка 26 лет пела в Мариинском театре и до конца жизни преподавала в Музыкальной школе им. Н. А. Римского-Корсакова.

«С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова», — говорится на официальной странице школы в соцсети «ВКонтакте».

По данным МВД, авария произошла в Ломоносовском районе Ленобласти около 17:30. Peugeot Boxer выехал на встречную полосу и врезался в Datsun, в котором ехала певица. Вместе с ней погиб 61-летний водитель. Еще одна 59-летняя женщина из этой машины была госпитализирована в тяжелом состоянии. Также был госпитализирован водитель Peugeot.

Римма Волкова родилась в 1940 году в Ашхабаде. Позже переехала с семьей в Ульяновск. В 1967 году окончила Казанскую консерваторию.