Выпускница казанской цирковой школы сломала руки во время выступления в цирке в Кузбассе

Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около шести метров. В результате падения у артистки переломы обеих рук. Об этом в своем телеграм-канале сообщил артист России Эдгар Запашный.

«В данный момент лучшие хирурги Кузбасса помогают пострадавшей», – дополнил он.

Валерия Запашная – представительница четвертого поколения всемирно известной цирковой династии Запашных. Она окончила Казанское хореографическое училище и цирковую школу при Казанском цирке.

