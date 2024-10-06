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Выпускница казанской цирковой школы сломала руки во время выступления в цирке в Кузбассе
Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около шести метров. В результате падения у артистки переломы обеих рук. Об этом в своем телеграм-канале сообщил артист России Эдгар Запашный.
«В данный момент лучшие хирурги Кузбасса помогают пострадавшей», – дополнил он.
Валерия Запашная – представительница четвертого поколения всемирно известной цирковой династии Запашных. Она окончила Казанское хореографическое училище и цирковую школу при Казанском цирке.
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