«Выпускаться совсем не хочется»: в Челнах идут репетиции к последнему звонку

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В школах Набережных Челнов проходят репетиции к последнему звонку. Он прозвенит уже в эту субботу, 25 мая. Поэтому ученики 9-х и 11-х классов тщательно готовятся к празднику: учат стихотворения и песни, готовят сценки и многое другое.

На сцене школы №32 — девятиклассница Глафира Воронова. Девушка мечтает стать актрисой и поступить в театральный колледж. Вместе с тем она призналась, что ей всё же грустно прощаться со школой.

«Выпускаться почему-то совсем не хочется. Я вроде ждала этого момента. А когда он настал, мне уже не хочется. Мне хочется обратно в 5-й или 6-й класс учиться. Грустно. Еще ОГЭ нам сдавать. Это вообще. Удачи нам», — поделилась планами Глафира.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам учеников, последний звонок — особенный день для них: одновременно грустный и радостный. «С одной стороны, хочется уже выпуститься, так как уже скоро экзамены. С другой стороны, немного грустно — это прощание с друзьями, одноклассниками, с которыми ты был практически половину своей жизни», — пояснили школьники.

«Я переживаю, уже жду выпускной. Не хочется расставаться с одноклассниками, потому что с ними я уже провела девять лет», — сказала еще одна ученица.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Репетиции в школе №32 проходят ежедневно, в среднем они длятся полтора часа. Но, как сообщили учителя, эти занятия проходят после уроков. Поэтому учебному процессу они не мешают. График составлен с учетом организованных для школьников консультаций. То, как они подготовились, ученики смогут показать на последнем звонке.

«Будет проходить в 9 часов у 11-х классов. В 11-м классе у нас 31 выпускник. Это два класса. Девятых классов у нас пять, и 136 учащихся», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы №32 Елена Борзова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Что касается ОГЭ, то основной период его сдачи с резервными днями продлится с 21 мая по 2 июля. А дополнительный запланирован на период с 3 по 24 сентября.