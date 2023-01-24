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Ру Тат
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Строительство
24 января 2023  14:48
Александр Хевронин

Выпуск стройматериалов в Татарстане за 2022 год вырос на 3%

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В прошедшем 2022 году предприятия Татарстана произвели строительных материалов на 50 млрд рублей, что на 3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговом заседании коллегии ведомства.

«В 2022 году предприятиями отрасли произведено продукции на 50 млрд рублей. В сравнении с 2021 годом объем выпуска стройматериалов вырос почти на 3%», — отметил министр.

Докладчик также обратил внимание на то, что в прошлом году в республике запустили шесть новых производств строительных материалов, а в 2023 году планируется открытие еще четырех таких предприятий.

#Минстрой рт #Марат Айзатуллин #стройматериалы #Татарстан #коллегия
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