Выпуск о мошенниках: журнал «Казань» снимает «розовые очки» с жителей города

Фото: © Владимир Васильев

На витринах журнальных прилавков и вендинговых аппаратов появился свежий выпуск журнала «Казань» с предостережением. «Осторожно, МОШЕННИКИ!» — так заявлена тема обложки.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Традиционно, редакция журнала собрала общество местной интеллигенции на презентации нового выпуска обсудить «наболевшие» темы. Диалог был выстроен в концертной форме, с авторскими песнями по теме и не очень, но в задушевной атмосфере Дома актера имени Салимжанова.

«В фокусе нашего внимания на этот раз (естественно, в духе времени!) — всевозможные пройдохи, аферисты и „голые короли“ в искусстве. Мы сознательно поставили последних в один ряд с преступниками всамделишными — ибо наносимый ими вред весьма и весьма велик», — считает главный реактор журнала Альбина Абсалямова.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

По ее словам, в этот раз командой авторов были внимательно рассмотрены исторические мошенники – от казанского хана до современности. На страницах журнала читатель узнает, как сто с лишним лет назад в губернии фальсифицировались хлеб и тиражи печатных изданий, прочтет детективное расследование дела о пропаже раритетных картин, а также выяснит, откуда в музеях берутся подделки.

Здесь же редакция попытается выяснить, что за ноу-хау современного мира эти самые «инфоцыгане», и почему в XXI веке так высок спрос на рынке продавцов воздухом.

А сколькими ложными мифами и фейками обросла Казань! О них в особенности будет интересно узнать приезжим гостям татарстанской столицы.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Журнал «Казань» славится живыми историями, и в этот раз без них также не обошлось. Как мог обычный кредит обернуться настоящим триллером — об этом читатель узнает «из первых уст».

Кроме того, клинический психолог специально для журнала рассказал о природе мошенничества и о тех, кто сам «обманываться рад». Как не стать жертвами мошенников — пожалуй, главный вопрос, ответ на который кроется в авторских материалах журнала.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Все это и многое другое читатель уже может узнать из страниц апрельского выпуска «Казани». А уже в мае его ждет самое «пушистое» издание – о казанском коте, питомцах известных горожан, добром докторе Айболите и многом другом.