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Ру Тат
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Экология
18 ноября 2021  11:09
Наталья Рыбакова

Выпуск мальков в водохранилища в Татарстане продолжится до конца ноября

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Выпуск молоди рыб на Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах на территории Татарстана продолжится до конца ноября. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил замруководителя Средневолжского территориального управления Росрыболовства — начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ Михаил Шинкарев.

«Выпуск водных биологических ресурсов на территории региона осуществляется ежегодно. Выпуски идут с мая по ноябрь месяц. В 2020 году на территории Татарстана было выпущено более 868,7 тыс. экземпляров водных биологических ресурсов, а именно 653 тыс. штук стерляди, 210 тыс. штук сазана и более 4,6 тыс. штук толстолобика», — сказал он.

Согласно данным ведомства, на сегодня компенсационные мероприятия в регионе еще не завершились. При необходимости мальков могут выпустить даже под лед, однако водохранилища еще не затянулись прозрачной коркой. Выпуск молоди проводится на Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах. На начало октября в водоемы республики выпустили около 1,4 млн штук молоди стерляди, сазана и толстолобика.

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