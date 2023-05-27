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Выпуск карт жителя Татарстана стартует в июне
С июня в Татарстане начнется выпуск карт жителя республики. Каждая из них объединит в себе несколько социальных и финансовых сервисов, заявил в беседе с ТАСС глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
Напомним, что карты, к примеру, могут использоваться в качестве проездного в общественном транспорте, как полис, СНИЛС, на них начнут поступать льготы, субсидии и электронные услуги.
«Мы ожидаем, что если все будет хорошо, [то] 1 июня <...> или 12 июня [выпустят карты жителя]», — поделился министр.
Он рассказал, что эскизы карт уже утверждены, поступили и заявки на их оформление.
Напомним, карты будут действовать на базе платежной системы «Мир». Соглашение о реализации этого проекта на территории РТ подписали в прошлом году Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор платежной системы Владимир Комлев.
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