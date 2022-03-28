Выпуск газомоторных тракторов планируется начать в этом году в Татарстане
«Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» – дистрибьютор «Минского тракторного завода», планирует в этом году наладить выпуск тракторов, работающих на природном газе. Об этом в ходе пресс-тура на предприятие сообщил генеральный директор компании Алмаз Ахметов.
«В планах на текущий год запустить сборку производства газовых тракторов, работающих на компримированном природном газе и сжиженном природном газе», - заявил Ахметов.
Он отметил, что сейчас на «Минском моторном заводе» проводятся испытания двигателя для газовых тракторов и добавил, что «МТЗ-Татарстан» намерен выйти на серийное производство газомоторной техники.