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Выпуск двигателей для танков на ЧТЗ на 12% превысил показатели СССР времен холодной войны
Челябинский тракторный завод («Уралтрак», в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в «Ростех») по итогам первого квартала 2023 года превысил выпуск дизельных двигателей на 12% по сравнению с показателями времен холодной войны. Об этом передает ТАСС.
«По итогам работы I квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны, — заявил директор концерна по особым поручениям Игорь Мешков. — Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ».
По его словам, на заводе за последний год на 30% увеличена численность коллектива.
ЧТЗ является основным заводом, где выпускают дизельные двигатели для российской бронетанковой техники. Ими оснащены танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ «Терминатор», различные артиллерийские самоходки.
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