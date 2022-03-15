Выпуск деталей для газовых турбин освоили в Татарстане в рамках импортозамещения

Компания «КамЭнергоМаш» запустила в Нижнекамске производство комплектующих для газовых турбин в рамках программы импортозамещения. Средства на создание нового производства предоставил Фонд развития промышленности. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Предприятие освоило выпуск сложных запасных частей по индивидуальным заказам: лопаток, дисков турбин и компрессоров, редукторов, корпусных элементов. Они являются комплектующими к газовым турбинам российского и зарубежного производства. Объемы выпуска составят 380 единиц продукции в год», – отметили в пресс-службе.

Эти комплектующие используются для ремонта газотурбинных электростанций как гражданского и промышленного назначения. Также они необходимы для модернизации и сервисного обслуживания мобильных передвижных электростанций, газоперекачивающих станций с газотурбинным приводом и газотурбовозов. В нефтегазовой отрасли газотурбинные установки применяются для утилизации попутного газа при нефтедобыче. Основными заказчиками комплектующих выступают нефтехимические предприятия «Татнефть», «Тольяттикаучук», «Нижнекамскнефтехим», «Танеко», «Таиф-НК», «Таиф-СМ» и «Аммоний».

На сегодняшний день зарубежные производители занимают около 80% российского рынка комплектующих для газовых турбин. Реализация проекта поможет снизить зависимость отрасли от импорта на 10%-15%.

Фонд развития промышленности (ФРП) создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.