«Выполнял задание под огнем вражеской авиации»: правнучка о подвигах героя войны

Жители Черемшанского района Татарстана участвуют в приуроченном ко Дню Победы онлайн-флешмобе «Мой Герой — моя семья». Лилия Саттарова рассказала историю своего прадеда Сагидуллы Зиганшина, который отважно сражался на полях Великой Отечественной войны.

Сагидулла Зиганшин был призван в Красную армию в августе 1941 года Первомайским райвоенкоматом. «Он прошел всю войну, доблестно защищая нашу Родину. В боях за город Биржай (Литва) самоотверженной работой у миномёта обеспечил уничтожение орудий и солдат противника. Несмотря на огонь вражеской авиации, продолжал выполнять задание», — поделилась воспоминаниями Лилия Саттарова.

За свои боевые подвиги Зиганшин был два раза награжден медалью «За отвагу» и получил орден Отечественной войны I степени.

Получив тяжелое ранение, вернулся в родное село Верхняя Чегодайка (ныне Черемшанский район), где его ждали жена и шесть детей. Умер Сагидулла Зиганшин 9 мая 1985 года, в День Победы.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.