Выполнял план на 200%: в Челнах поздравили Героя Соцтруда Исламгалеева

От имени мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева представители администрации Центрального района поздравили Героя Социалистического труда Мудариса Исламгалеева с Днем героев Отечества.

Мударис Исламгалеев с 1972 года живет в Автограде, куда приехал на Всесоюзную Ударную комсомольскую стройку. Работал над изготовлением деталей для первых автомобилей «КАМАЗ».

Является победителем социалистического соревнования за право сборки первого автомобиля «КАМАЗ» в 1976 году.

Исламгалеев постоянно добивался высоких производственных показателей, ему поручалось выполнение наиболее сложной, ответственной работы, требующей точности и качества. В 1976 году один из первых поддержал почин «Шестидневное задание — за пять дней». Выполнял плановые задания на 190-200%.

В 1986-1987 годах работал бригадиром токарей на станкостроительном заводе, затем в научно-техническом центре. Мударис Исламгалеев — активный рационализатор, он применял в работе инструменты и приспособления собственной разработки и изготовления. Обучил своей профессии несколько групп рабочих.

С 2001 года являлся одним из ведущих рабочих ОАО «КамАЗинструментспецмаш» КАМАЗа. В опытном производстве департамента развития и внедрения новых разработок Исламгалеев внес лепту в создание новых образцов техники: основных автомобилей, автобусов, двигателей фирмы «Камминс», спортивных машин для ралли-марафонов команды «КАМАЗ-мастер». Выполнял филигранные операции по обработке деталей микропроцессорной системы управления силовым агрегатом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1977 года за выдающиеся успехи, достигнутые при сооружении первой очереди Камского комплекса по производству большегрузных автомобилей Мударису Исламгалееву присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями, почётный гражданин города Набережные Челны, признан «Лучшим по профессии» Минавтопрома СССР. Его имя занесено в «Летопись трудовой славы СССР», 1976–1980 гг.

«Нынешнее и будущее поколения должны знать о таких выдающихся челнинцах, учиться у вас трудолюбию, верности своей Родине. Благодарим Вас за созидательный труд, самоотверженность и преданность своему делу! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия!» — отметил глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации, всего в Набережных Челнах проживают два Героя Социалистического труда и две вдовы Героев Социалистического труда. Все они получили подарки и поздравления от мэра Наиля Магдеева.

День героев Отечества в России — памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Этот день посвящен всем тем людям, чьи сила духа, честь, доблесть стали примером проявления наивысших нравственных человеческих качеств и ответственности перед Отечеством.

Президент РФ Владимир Путин во время обращения в честь Дня героев Отечества отметил, что героизм поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа. «Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — убежден российский лидер.