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Выполнение работ по программе «Наш двор» в Казани превысило 50%
В Казани выполнено более половины работ, запланированных по программе «Наш двор» на 2023 год. Об этом рассказали в Комитете внешнего благоустройства исполкома столицы РТ.
К настоящему моменту работы завершены в 69 дворах из 238, а 166 пространств еще ожидают начала благоустройства. Общий процент готовности составил 54,9%.
В этом году рабочие приступили к обновлению дворов 4 апреля, завершить все начатые работы планируется до 1 ноября. За это время будут обновлены дороги и тротуары, установлены скамейки и урны, светильники, детское и спортивное оборудование, отремонтированы контейнерные площадки. На эти цели было направлено 2,8 млрд рублей.
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