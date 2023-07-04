Выполнение работ по программе «Наш двор» в Казани превысило 50%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани выполнено более половины работ, запланированных по программе «Наш двор» на 2023 год. Об этом рассказали в Комитете внешнего благоустройства исполкома столицы РТ.

К настоящему моменту работы завершены в 69 дворах из 238, а 166 пространств еще ожидают начала благоустройства. Общий процент готовности составил 54,9%.

В этом году рабочие приступили к обновлению дворов 4 апреля, завершить все начатые работы планируется до 1 ноября. За это время будут обновлены дороги и тротуары, установлены скамейки и урны, светильники, детское и спортивное оборудование, отремонтированы контейнерные площадки. На эти цели было направлено 2,8 млрд рублей.