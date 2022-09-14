Выполнение работ по дорожному нацпроекту в Татарстане достигло 85%

В Татарстане по нацпроекту завершается ремонт участка автодороги Лаишево – Чирпы протяженностью более трех километров. В целом по республике выполнение работ по дорожному нацпроекту достигло 85%, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники выполнили укладку нижнего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона площадью более 20 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие укрепили обочины щебнем и проводят обустройство территории. Работы ведутся в Лаишевском районе на отрезке дороги от 8+225 по 11+275 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.