Выполнение программы «Наш двор» в Татарстане составляет 99%

Выполнение программы «Наш двор» по всем видам работ составляет 99%. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказала руководитель департамента программ развития городской среды Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Арина Петрова.

Провел совещание в режиме видеосвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

До 22 сентября программу завершили десять районов: Азнакаевский, Алексеевский, Альметьевский, Верхнеуслонский, Елабужский, Лениногорский, Мамадышский, Пестречинский, Тукаевский и Чистопольский. До 6 октября окончили работы еще пять районов: Бавлинский, Буинский, Бугульминский, Зеленодольский и Нижнекамский. Программа не завершена в Казани и Набережных Челнах, уточнила докладчица.

Говоря о динамике дорожных работ, средний уровень выполнения по региону составляет 99%, динамика за последние две недели равняется 0,5%. В 954 дворах дорожные работы завершены, на территории шести дворов они еще ведутся. Сроком завершения работ определено 15 октября.

Организован процесс сдачи документации по проведенным дорожным работам. Сдано примерно 31% от общего объема документации, срок ее сдачи — 30 октября.

Кроме того, завершаются работы по установке наружного освещения. Они выполнены на 957 дворовых территориях, продолжаются еще на трех. Срок их завершения — 30 октября. Компаниям, которые осуществляют работы, необходимо подготовить и сдать соответствующую документацию до 30 октября (это АО «Казэнерго», СО «Тозелеш» и МУП ПАД), напомнила Петрова.

Оборудование во дворах, где проведена реконструкция, установлено на 98% (речь идет об уличном, детском и спортивном оборудовании). О завершении работ доложили 32 района, к 15 октября их завершат еще два. На баланс управляющих организаций передано свыше 50% установленного оборудования.

Руководитель департамента программ развития городской среды также представила график приемки работ по программе «Наш двор». Выезды пройдут с 6 по 20 октября.

Помимо прочего, в муниципалитетах организовано обучение управляющих организаций по таким направлениям, как эксплуатация детского и спортивного оборудования, событийное наполнение, озеленение, коммуникация с жителями и СМИ. Участие в занятиях приняли 150 представителей управляющих организаций. Задействованы в этом процессе 33 муниципалитета из 45.