Выполнение дорожных работ по программе «Наш двор» в Лаишевском районе составляет 46,8%

В 2021 году по программе «Наш двор» в Лаишевском районе Татарстана благоустраивают девять территорий — на 11 меньше, чем в прошлом году. Дворовые пространства обновятся как в городе, так и в сельских поселениях. Общее выполнение дорожных работ по программе «Наш двор» на сегодняшний день составляет 46,8%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы Лаишевского района.

Два двора ремонтируют в городе Лаишеве, два — в селе Среднее Девятово, еще два — в деревне Дятлово, по одному — в селах Габишево и Песчаные Ковали, еще один — в деревне Орел.

«В селах Габишево и Песчаные Ковали выполнение работ составляет 100%. В деревне Орел — 50%. В Дятлове дорожные работы выполнены на 30%. В Лаишеве, во дворе дома №17 по улице Олега Кошевого, начало работ ожидается, а по улице Сайдашева — стартовали 11 августа. В Среднем Девятове обновление дворов началось в начале августа», — отметил источник.

По словам главы Рождественского сельского поселения Сергея Гуцу, во дворах села Дятлово обустроены новые парковки и тротуары, подготовлены площадки под малые архитектурные формы, установлено новое освещение, обустроена площадка под ТКО.

Глава Габишевского сельского поселения Рамиль Хусаинов уточнил, что в этом году в Габишево были благоустроены дворы 24- и 18-квартирных домов. «Работы проводились по замене асфальтового покрытия, устройству тротуаров, детской площадки, скамеек и озеленения. Было установлено уличное освещение. На данный момент ожидается установка скамеек возле подъездов. На этом ремонт будет завершен», — отметил Рамиль Хусаинов.

В Песчаных Ковалях ожидается поставка скамеек и полусфер для ограничения проезда машин. Глава Песчано-Ковалинского сельского поселения Надежда Гилязетдинова рассказала, что полностью выполнены дорожные работы, заасфальтированы подъезды к домам и уличные проезды, проложены тротуары, поставлены новые столбы освещения и заменены светильники на имеющихся столбах, установлено игровое оборудование на детской площадке.

На реализацию программы «Наш двор» по Лаишевскому району в этом году из бюджета республики выделено 42,4 млн рублей.