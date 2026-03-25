«Выплеск адреналина – и ты делаешь то, что должен»: ветеран из Казани о буднях на СВО

Играет в хоккей, занимается боксом и помогает детскому дому – ветеран СВО Асхат Гарифуллин, вернувшись с фронта, ведет активную жизнь. Говорит, что такое ПТСР, на себе не почувствовал, а лучшим своим психологом считает спорт.





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Почему я, имея хорошую физическую форму и военную подготовку, сижу дома?»

Асхату Гарифуллину 28 лет, родом он из Казани. Его боевой опыт – разведка, диверсионная деятельность и штурмы. За полгода активного участия в боевых действиях он переосмыслил некоторые жизненные ценности, но говорит, что психологически не сломался – суровые военные условия его только закалили.

«До участия в СВО я занимался предпринимательством, пробовал себя в разных сферах бизнеса. Срочную службу я проходил в разведке. У нас была очень хорошая подготовка. Когда началась СВО, я увидел, что на фронт шли даже те, кто ни разу в жизни в руках автомат не держал. Тогда я подумал: “Почему я, имея хорошую физическую форму и военную подготовку, сижу дома?” Мне было некомфортно от этого, поэтому я решил внести свой вклад», – объясняет он.

В апреле 2023 года ветеран решил подписать контракт.

«Я долго готовил родителей к этому. Сначала они восприняли это как шутку, а когда я уже сказал, что еду, они сильно переживали, естественно. Они до последнего не хотели принимать мое решение, но понимали, что отговаривать меня бесполезно», – говорит Асхат.

«Идет всплеск адреналина, и ты просто делаешь то, что должен, не думая о последствиях»

Служить он отправился в диверсионно-разведывательный отряд «Пламя».

«Наши задачи – диверсии, штурмы и засады. Мы собирали информацию, поднимали дроны, с них наводили минометы, артиллерию, когда это было необходимо. В прямых боестолкновениях тоже принимали участие, если нужно было захватить какие-то дома», – вспоминает он.

Ему приходилось встречаться с врагом глаза в глаза, пленных не брали – говорит, это только замедляло работу, а медлить им ни в коем случае было нельзя.

«Мы были в ЛНР, на Херсонском и Запорожском направлениях, останавливали контрнаступление в Работино. Там было очень много потерь. До этого работа шла плавно, все было аккуратно, а тут мы попадали под плотные обстрелы – и артиллерийские, и танковые», – рассказывает ветеран.

До спецоперации в боевых действиях участвовать ему не приходилось.

«Все происходило по наитию. Идет всплеск адреналина, и ты просто делаешь то, что должен, не думаешь о каких-то последствиях, о жизни и так далее. Начинается обстрел, и ты просто делаешь свою работу», – говорит он.

Боец не отсиживался в укрытиях – все время находился в гуще событий. Моментов, когда жизнь пролетала перед глазами, было много, вспоминает Асхат.

«Мне повезло, я вернулся без ранений. Я все время оказывался в нужное время в нужном месте – осколки пролетали мимо. Были только контузии, но без них сейчас мало кто возвращается», – рассказывает ветеран.

«Начинаешь ценить свою жизнь, жизнь близких и свои возможности»

«Через полгода я вернулся домой. К психологам не обращался, ПТСР у меня не было. Если человек эмоционально-устойчивый, он быстро адаптируется к мирной жизни», – объясняет Асхат.

Асхат не стал долго сидеть без дела, снова занялся бизнесом – строительством и торговлей. Одновременно с этим освоил новый для себя спорт – хоккей. Сейчас он играет в сборной Татарстана «Алтын».

«Недавно мы с нашей командой из Татарстана, которая состоит из ветеранов боевых действий, приняли участие в Стальной хоккейной лиге, ездили играть в Екатеринбург. До этого я особо не играл в хоккей, за полтора месяца встал на коньки, взял клюшку и начал играть. Кто-то из нашей команды уже давно играет – опыт у игроков разный. Мы заняли седьмое место из восьми, но не расстроились, ведь играли не ради победы, а ради участия», – говорит он.

Команда Татарстана сразилась с командами со всей страны. Часть команд состояла из участников Афганской и Чеченской войн и локальных конфликтов, какие-то команды – только из участников СВО, были и смешанные команды.

«У этого проекта социально-адаптационная миссия. Ребята собираются, вместе тренируются, социализируются. Они находятся среди своих – среди тех, кто так же, как и они, участвовал в боевых действиях, они прошли через одно и то же. На турнире в Екатеринбурге мы познакомились с разными ребятами, общение шло легко, непринужденно, дружелюбно – было очень классно», – вспоминает ветеран.

Татарстанская команда состоит из трех десятков спортсменов. Тренируются они не всегда вместе – собрать участников со всей республики задача не из простых. Хоккеисты тренируется по мере возможности, ведь помимо спорта у каждого работа, семья и много других дел. Тем не менее время выйти на лед они всегда находят.

К слову, тренер команды Альбер Минекаев тоже ветеран боевых действий – воевал в Афганистане, когда-то играл в «Нефтехимике».

«Я всегда занимался спортом – у меня шесть тренировок по боксу в неделю. Теперь еще две тренировки по хоккею добавились», – отметил Асхат.

Вернувшись к мирной жизни, он не забывает о своих боевых товарищах – по мере возможности помогает со сборами гуманитарной помощи. Помогает он вместе со своими единомышленниками и Зеленодольскому детскому дому. Он говорит, что после возвращения с фронта его мировоззрение стало другим.

«Я бы не сказал, что мое отношение к жизни сильно поменялось. Наверное, изменилось восприятие каких-то вещей, базовых ценностей. На передовой многие привычные в мирной жизни вещи ограничены: ты оказываешься в дефиците комфорта. Поэтому, когда возвращаешься, пересматриваешь свои взгляды на привычное. Начинаешь ценить свою жизнь, жизнь своих близких и свои возможности», – заключил он.

Фотографии предоставлены Асхатом Гарифуллиным