Выплаты ветеранам, выставки, квесты и концерты: как отметят День Победы в Татарстане

В Татарстане проживают 11 058 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших и умерших участников и инвалидов войны

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За пять лет количество ветеранов войны сократилось в три раза

В Татарстане проживают 11 058 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших и умерших участников и инвалидов войны.

«К сожалению, за пять лет количество ветеранов уменьшилось в три раза. На сегодняшний день инвалидов войны – 41 человек, участников войны, ставших инвалидами, – 113 человек. 41 человек − участник войны, проходивший военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии», – сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В республике проживает 83 человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 96 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 96 узников гетто, 7,8 тыс. тружеников тыла, 2,8 тыс. вдов погибших и умерших участников и инвалидов войны.

Эльмира Зарипова: «Ветеранам предусмотрены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 50% от их стоимости в пределах нормативов потребления» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В интересах ветеранов реализуются различные программы – первоочередного медицинского лечения, бесплатного обеспечения медицинскими препаратами, проводится диспансеризация, санаторно-курортное лечение, организовано обеспечение техническими средствами реабилитации, социальное обслуживание, выделяется новое и капитально ремонтируется имеющееся жилье», – заметила Зарипова.

Субсидии на оплату ЖКУ и выплаты ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны из Татарстана получают субсидии на оплату ЖКУ, ежемесячные выплаты, государство помогает пожилым с ремонтом квартир. Накануне Дня Победы ветераны получили поздравительные открытки и подарки.

«Ветеранам предусмотрены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 50% от их стоимости в пределах нормативов потребления. Кроме того, участники Великой Отечественной войны и ветераны, ставшие инвалидами вследствие ранения, обеспечиваются протезно-ортопедическими изделиями. Также предоставляется 50-процентная скидка на проезд на водном транспорте пригородного сообщения в республике во время навигации», – пояснила Эльмира Зарипова.

Помимо мер социальной поддержки ветераны получают выплаты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо мер социальной поддержки ветераны получают выплаты. Инвалиды Великой Отечественной войны первой группы получают ежемесячную денежную компенсацию в размере 22,9 тыс. рублей, инвалиды второй группы – 11,4 тыс. рублей, а инвалиды третьей группы – 4,5 тыс. рублей.

«Труженикам тыла предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере более 900 рублей, бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование. Также в апреле производится ежегодная денежная выплата ко Дню Победы. Ветераны Великой Отечественной войны ее уже получили на свои счета», – отметила Зарипова.

Она напомнила, что с 2008 года реализуется Указ Президента России об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. За эти годы в республике было направлено 20,2 млрд рублей на улучшение жилищных условий более 19 тыс. человек. Также проводится ремонт помещений, в которых проживают ветераны.

«В этом году силами муниципалитетов мы проводим ремонт 17 помещений. За годы действия программы с 2014 года проведен ремонт в 1682 квартирах», – сообщила министр труда.

«В преддверии Дня Победы с апреля ветеранов поздравляют от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова с вручением поздравительных открыток и подарочных наборов» Фото: © «Татар-информ»

Ветеранам вручают поздравительные открытки Раиса Татарстана

Социальное и медицинское обслуживание ветеранов – приоритетные направления работы. Из общего числа обслуживаемых на дому 9% получателей соцуслуг составляют ветераны Великой Отечественной войны и другие, приравненные к ним люди, всего это более 1,3 тыс. человек. 29 участников и инвалидов войны, находящиеся на постельном режиме, получают услуги по уходу в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

«В настоящее время в домах-интернатах проживают 38 ветеранов, это в основном одинокие труженики тыла. Они получают стационарную социальную помощь. Если среди ваших родственников и соседей есть те, кто нуждается в постоянной посторонней помощи, нужно обратиться в Центр социального обслуживания, либо в районный отдел социальной защиты», – добавила министр труда, обращаясь к жителям Татарстана.

При необходимости пожилым людям будет оказана помощь в приготовлении пищи, кормлении, а также будут предоставлены социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги.

«В преддверии Дня Победы с апреля ветеранов поздравляют от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова с вручением поздравительных открыток и подарочных наборов. В течение всего года мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами», – подчеркнула Зарипова.

За первый квартал ветеранам было вручено 454 конверта с персональными поздравлениями с 90-летием от имени Президента России Владимира Путина.

В связи с празднованием Дня Победы проводится ряд акций, в том числе «Красная гвоздика» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская ленточка», уборка квартир и социальное такси

В связи с празднованием Дня Победы проводится ряд акций, в том числе «Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка», флешмоб в соцсетях #МойГеройМояСемья.

«Одно из самых ярких событий – Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов “Балкыш”. С 2012 года он объединил более 100 тыс. человек. Если в 2012 году его участниками были 3,5 тыс. участников, то в 2024 году их число выросло до 25 тыс.», – сообщила Эльмира Зарипова.

26 апреля татарстанцы стали участниками международной акции и написали исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». В учреждениях региона сейчас проходит акция «Георгиевская ленточка» с участием семей и детей, находящихся под патронатом органов социальной защиты.

С 10 апреля по 22 июня проводится ежегодная Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Все денежные средства от реализации значков поступают в фонд для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Кроме того, в социальных сетях продолжается акция «Герои Победы» с размещением фотографий и информации о подвигах на фронте и в тылу уроженцев Татарстана.

«С 22 апреля татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне #МойГеройМояСемья. Акция является дополнением к “Бессмертному полку”», – заметила Зарипова.

Она сообщила, что 8 мая в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. Мусы Джалиля состоится торжественное мероприятие с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и ветеранов из муниципальных образований республики.

Александр Бородин: «7 мая в казанском госпитале для ветеранов пройдет праздничный концерт, 150 труженикам тыла будут вручены подарки» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

9 мая будут возложены цветы и венки к воинским захоронениям и памятникам павшим в годы Великой Отечественной войны на Арском и Архангельском кладбищах, к Вечному огню, Монументу матерям и вдовам погибших воинов, памятнику Советского солдата, мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне морякам в парке Победы Казани.

Как сообщил председатель комитета Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» Александр Бородин, 7 мая в Казанском госпитале для ветеранов пройдет праздничный концерт, 150 труженикам тыла будут вручены подарки.

По его словам, накануне праздника «Волонтеры Победы» оказывают ветеранам республики помощь в уборке квартир, также пожилые люди пользуются услугами социального такси. Кроме того, в этом году 60 ветеранов получили путевки на санаторно-курортное лечение. В преддверии праздника по всей республике приводятся в порядок территории кладбищ, обелиски, памятники и захоронения погибших воинов.

Акция «Знамя – символ Победы» прошла сегодня днем в Национальном музее РТ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В музеях проходят акции «Знамя – символ Победы» и «Рисуем Победу»

Акция «Знамя – символ Победы» прошла сегодня днем в Национальном музее РТ. Из фондов музея в торжественной обстановке вынесли знамя 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии, которая была сформирована на территории Татарской АССР и участвовала в штурме Берлина. Об этом и других праздничных мероприятиях в музеях Татарстана рассказала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Вынос знамени в экспозицию музея состоялся в сопровождении почетного караула. На мероприятии артисты театра Камала зачитали письма Фатиха Карима из фондов Национального музея РТ. Он писал своим дочерям с фронта. Домой поэт-фронтовик не вернулся: он погиб в феврале 45-го года», – сообщила она.

По данным спикера, в Литературном музее Г. Тукая с 8 мая по 30 июня будет работать выставка «Книга Габдуллы Тукая, дошедшая до Берлина».

«Это выставка одного экспоната – книги Габдуллы Тукая с припиской простым карандашом от руки: “Книга, дошедшая до Берлина”. Выпущена книга в год 30-летия его смерти в 1943 году», – добавила спикер.

7 мая утром в Музее-квартире Мусы Джалиля пройдет мероприятие, где будут вспоминать поэтов – фронтовиков и обсуждать историю Моабитских тетрадей Мусы Джалиля.

9 мая Музей-заповедник «Казанский Кремль» приглашает на творческую акцию «Рисуем Победу» в Пушечном дворе. А во дворе Присутственных мест вечером пройдет показ спектакля «Я, бабушка, Илико и Илларион» от арт-резиденции «Йолдызлык».

Юлия Адгамова: «В Литературном музее Г. Тукая с 8 мая по 30 июня будет работать выставка «Книга Габдуллы Тукая, дошедшая до Берлина» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«По территории республики во всех музеях и музеях-заповедниках также предусмотрена обширная программа. Так, в Болгарском музее-заповеднике состоится открытие выставки “Была война, Была Победа”. Вниманию посетителей будут представлены солдатские письма, наградные листы, солдатский котелок, фляжка, солдатская форма, фотографии и информация об уроженцах Спасского района», – рассказала представитель Минкульта РТ.

Праздничная программа подготовлена Чистопольским государственным музеем-заповедником. А в Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике с 7 по 9 мая пройдут тематические мастер-классы ко Дню Победы.

«Сегодня вечером в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан представит концертную программу «Великий народ – Великая Победа!». Казанская государственная консерватория имени Жиганова представит концерт ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 7 мая на сцене ГБКЗ имени С. Сайдашева, где прозвучат песни военных лет», – отметила Агдамова.

Государственный Камерный хор РТ под управлением народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой 9 мая примет участие в торжественном параде в честь Великой Победы и в большом праздничном концерте «Поющая Казань» на площади Тысячелетия. Песни Победы будут звучать на весь город в исполнении хора.

В День Победы в сквере имени Аксенова состоится большое праздничное мероприятие в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. А в Национальной художественной галерее «Хазинэ» пройдет бесплатный концерт ко Дню Победы. Прозвучат произведения для скрипки русских и зарубежных исполнителей, а также патриотические композиции в исполнении учащихся средней специальной музыкальной школы при КГК им. Жиганова. Также в праздничный день состоится церемония возложения цветов к памятному знаку-камню в честь художников Советской Татарии, погибших в Великой Отечественной войне.

Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ проведет хоровую акцию «Поем всем Татарстаном», в рамках которой самодеятельные коллективы и другие участники со всей республики запишут свои песни, приуроченные к празднику.

В апреле был дан старт Всероссийской акции «Георгиевская лента». Всего в этом году в регионе будет роздано более 300 тыс. георгиевских лент Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

9 мая на площади Тысячелетия пройдет выставка военной техники

Как сообщила, замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, в апреле в Татарстане состоялось торжественное открытие республиканской акции «Вахта Памяти». Поисковые отряды региона отправились в экспедицию по установлению мест гибели и захоронению останков бойцов Красной Армии. Поисковики будут работать на территории Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Ростовской, Тверской, Сахалинской, Смоленской областей, в Карелии, Крыму и Беларуси.

Айгуль Сабирова: «На днях наш поисковый отряд «Снежный десант» на территории Новгородской области нашел медальон красноармейца Михаила Костромина, который родился в 1904 году в Брянской области» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Буквально на днях наш поисковый отряд «Снежный десант» на территории Новгородской области нашел медальон красноармейца Михаила Костромина, который родился в 1904 году в Брянской области», – сообщила Сабирова.

Также в апреле был дан старт Всероссийской акции «Георгиевская лента». Всего в этом году в регионе будет роздано более 300 тыс. георгиевских лент. А в прошедшие выходные у пирса на Кремлевской набережной в Казани прошла республиканская акция «Вальс Победы». Акция была организована при содействии регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

«Танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, вальсировали под аккомпанемент оркестра, как когда-то 9 мая их прадеды и прабабушки кружились в праздничном вальсе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, вальсировали под аккомпанемент оркестра, как когда-то 9 мая их прадеды и прабабушки кружились в праздничном вальсе. За время акции в ней приняли участие более 13 тысяч молодых граждан», – рассказала Сабирова.

В мае был дан старт всероссийской акции «Сирень Победы». В рамках акции памятные аллеи деревьев появятся в Казани в парке Победы, гимназии №83, православной гимназии святителя Гурия Казанского, детского сада «Росток», в лагере «Добрый», а также в Пестречинском районе в парке Памяти, а также в Зеленодольском и Алексеевском районах. Саженцы были привезены из Волгоградского ботанического сада.

6 мая днем в парке Победы прошла ежегодная акция «Аллея памяти», в рамках которой были посажены молодые яблони. Всего за время проведения акции Республиканским центром молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» будет высажено более 300 деревьев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Активисты движения «Волонтеры Победы» и «Молодой гвардии» проведут концерты во дворах домов, где живут ветераны. А 9 мая на площади Тысячелетия Минмолодежи РТ организует выставку военной техники и достижений предприятий оборонной сферы.

«Будет представлена военная техника периода Великой Отечественной войны и современная техника. Также на выставке будут представлены экспонаты музея Казанского высшего военного командного училища, пройдут мастер-классы по плетению маскировочных сетей, производству окопных свечей и сухого душа», – рассказала Сабирова.

В этот день для жителей и гостей республики будет работать полевая кухня. 9 мая на протяжении всего дня на территории Казанского Кремля будет проходить патриотический квест «Путь к Победе».