Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

В Татарстане в Год воинской и трудовой доблести продолжают системную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО и их семей – от ежемесячных выплат и субсидий до грантов, программ реабилитации и трудоустройства. Какие именно программы действуют в республике, рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.





Фото: prav.tatarstan.ru

Поддержка ветеранов, участников СВО и их семей

На 18 февраля 2026 года в Татарстане проживали 5 833 ветерана Великой Отечественной войны, из них 60 – непосредственные участники сражений и почти 5,6 тыс. – труженики тыла, сообщила на брифинге министр труда республики Эльмира Зарипова.

«В 2026 году продолжится реализация мероприятий по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и их семей», – отметила она.

В Татарстане проживают 439 Героев Отечества, включая 353 Героя Советского Союза и 35 Героев России. За время СВО звания Героя России удостоены 17 татарстанцев, 8 из них – посмертно.

Зарипова рассказала о мерах поддержки, действующих в республике. Так, для ветеранов труда предусмотрены:

ежемесячные денежные выплаты;

субсидия 50% на оплату ЖКУ и телефонной связи;

бесплатное зубо- и слухопротезирование;

льготный проезд и социальный проездной.

Отдельная линия поддержки касается участников СВО и их семей:

единовременная выплата 360 тыс. рублей бойцам батальонов «Алга», «Тимер», «Батыр»;

субсидия на газификацию домовладения до 100 тыс. рублей;

выплата 20 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка;

комплекты для новорожденных без оценки доходов;

социальный контракт 350 тыс. рублей без оценки доходов (с 2026 года);

гранты до 7 млн рублей по программе «Агромотиватор».

«В республике выстроена четкая система поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», – подчеркнула министр.

Герои Отечества имеют федеральные льготы: освобождение от оплаты ЖКУ, бесплатный проезд, компенсацию на лекарства и санаторно-курортное лечение. По желанию они могут получать ежемесячную выплату – 103,7 тыс. рублей (Герои СССР и РФ) или 76,5 тыс. рублей (Герои Труда).

С 2018 года в ПФО действует проект «Герои Отечества». В Татарстане увековечены имена 248 погибших героев – их имена присваивают улицам и школам, устанавливают бюсты и мемориальные доски.

на 18 февраля 2026 года в Татарстане проживали 5 833 ветерана Великой Отечественной войны

Трудоустройство и реабилитация после демобилизации

Отдельно в республике ведут работу по помощи в реабилитации и трудоустройстве участникам СВО. Так, 545 работодателей опубликовали 3,9 тыс. вакансий для ветеранов, в том числе ранее осужденных, продолжила Зарипова.

Для участников СВО, вернувшихся с фронта, действует несколько мер поддержки для адаптации к гражданской жизни:

единовременная помощь на открытие бизнеса – 145,1 тыс. рублей;

бесплатное профобучение (нацпроект «Кадры» и республиканская программа);

клубы поддержки «Работа для СВОих» и образовательная программа «Килэчэк яZмыш».

«Регулярно проводятся специализированные ярмарки вакансий и дни работодателя. В 2025 году проведено 79 ярмарок вакансий и 40 дней работодателя, в которых приняли участие 423 работодателя, 23 учебных заведения, предложено более 7,2 тыс. вакансий», – добавила министр.

Ярмарки вакансий посетили более 2,5 тыс. граждан, в том числе 352 участника СВО и члены их семей, выдано 195 направлений на трудоустройство. Трудоустроились в 2025 году 219 участников СВО и членов их семей.

Говоря о реабилитации, Зарипова добавила, что в 2025 году на базе Центра «Восхождение» открыли отделение для участников СВО с инвалидностью на 40 койко-мест. Услуги реабилитации предоставляют в 5 центрах и 5 отделениях (412 мест). Помощь получили 192 участника СВО.

Ирада Аюпова рассказала о масштабной культурной программе и мерах поддержки, касающихся общественной жизни Фото: prav.tatarstan.ru

Культурная программа и патриотическое воспитание молодежи

В Год воинской и трудовой доблести в Татарстане также реализуют масштабную культурную программу и меры поддержки, касающиеся общественной жизни. Подробнее об этом рассказала глава Минкульта республики Ирада Аюпова.

«Мы постарались сделать программу Года воинской и трудовой доблести насыщенной, искренней и обращенной к каждому жителю республики – от дошкольников до ветеранов», – подчеркнула министр культуры.

Во всех муниципальных районах ведутся работы по увековечиванию памяти участников СВО – от уголков памяти в школах до установки мемориальных знаков. Памятники и скульптурные композиции уже установлены в Высокогорском, Лаишевском районах, Тетюшах, Чистополе и Казани. В Крыму ведутся работы по установке памятника татарстанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Члены семей участников СВО (дети до 18 лет и один родитель) и семьи погибших имеют право бесплатного посещения государственных учреждений культуры.

Важным стало празднование 120-летия со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля. 15 февраля, в день рождения поэта, прошли традиционные церемонии возложения цветов и торжественный вынос «Моабитских тетрадей». В этот же день состоялась церемония награждения VIII Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения». На конкурс поступило более 40 тысяч заявок.

По научному направлению в Казани пройдет Всероссийская конференция «Джалиловские чтения», которая стартует уже завтра и продлится до 27 февраля. В рамках конференции представят передвижную выставку «Муса Джалиль: восхождение к подвигу», которая отправится по районам республики.

Насыщенную программу подготовили музеи и театры. В Музее-мемориале Великой Отечественной войны открылась выставка «За дело отцов и дедов» с экспонатами от Гражданской войны до СВО. Национальная библиотека запустила цикл встреч «СВОй путь» с авторами прозы и поэзии о спецоперации.

Ведущие театры республики включили в репертуар патриотические постановки. Казанский ТЮЗ покажет спектакли «Просто жить» об актере, вернувшемся с СВО, и «Слушай мои позывные». Театр Кариева представляет «Муса. Моабит» и основанный на реальных событиях спектакль «Позывной Татарин». Всего в муниципальных районах пройдет свыше 1160 событий с охватом более 2 миллионов зрителей. Центральными станут 81-я годовщина Победы и торжественные открытие и закрытие Года.

К 2030 году планируется вовлечь в патриотические мероприятия 45% молодежи, сообщил Владислав Усанов Фото: prav.tatarstan.ru

Акции «80 дней до Победы» и «Урок памяти»

Министерство по делам молодежи реализует национальный проект «Молодежь и дети». К 2030 году планируется вовлечь в патриотические мероприятия 45% молодежи, сообщил заместитель главы ведомства Владислав Усанов.

Ключевые проекты: «Поезд Победы», собравший 2,8 тыс. посетителей в Казани и 1,7 тыс. в Зеленодольске, фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» (60 тыс. участников), Республиканская премия имени Мусы Джалиля (4 премии по 200 тыс. рублей) и мюзикл «Джалиль» в студенческих городах.

2 апреля в Татарстане состоится открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2026». В течение года также пройдут акции «80 дней до Победы», «Урок памяти», «Стена памяти» и возложение цветов.