Выплаты при гибели участников СВО смогут получить их совершеннолетние дети

Совершеннолетние дети смогут получить выплаты при гибели родителя — участника специальной военной операции. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Взрослые дети смогут получить выплаты при отсутствии других членов семьи, которым они положены.

«Единовременная выплата осуществляется в равных долях совершеннолетним детям указанных военнослужащих либо в случае отсутствия совершеннолетних детей полнородным и неполнородным братьям и сестрам», — говорится в тексте указа.

Ранее в документе были указаны только братья и сестры.



Изменения касаются военнослужащих, сотрудников полиции, органов принудительного исполнения, сотрудников Росгвардии, военнослужащих ФСО, волонтеров, которые работают на территории новых регионов, лиц, которые в них командированы, работников госпредприятий и других.

Ранее расширить действие выплаты на взрослых детей участников СВО поручил Президент России Владимир Путин.