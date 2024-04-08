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Выплаты при гибели участников СВО смогут получить их совершеннолетние дети
Совершеннолетние дети смогут получить выплаты при гибели родителя — участника специальной военной операции. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.
Взрослые дети смогут получить выплаты при отсутствии других членов семьи, которым они положены.
«Единовременная выплата осуществляется в равных долях совершеннолетним детям указанных военнослужащих либо в случае отсутствия совершеннолетних детей полнородным и неполнородным братьям и сестрам», — говорится в тексте указа.
Ранее в документе были указаны только братья и сестры.
Изменения касаются военнослужащих, сотрудников полиции, органов принудительного исполнения, сотрудников Росгвардии, военнослужащих ФСО, волонтеров, которые работают на территории новых регионов, лиц, которые в них командированы, работников госпредприятий и других.
Ранее расширить действие выплаты на взрослых детей участников СВО поручил Президент России Владимир Путин.
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