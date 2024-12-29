Выплаты по уходу за детьми-инвалидами в России повышены до 10 тыс. рублей

В России до 10 тысяч рублей повышены выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства для граждан, не работающих по этой причине. Решение коснется всех категорий, следует из указа Президента РФ Владимира Путина.

Ранее выплаты в таком размере устанавливались только для родителей детей-инвалидов и инвалидов I группы с детства, а также для опекунов, которые не работают либо трудятся неполный рабочий день. Для остальных категорий их размер составлял 1,2 тысячи рублей.

Благодаря изменениям в законодательстве выплата положена всем категориям. Однако для ее получения необходимо подтвердить уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в порядке, который устанавливает Правительство РФ.