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Общество 29 декабря 2024 13:58

Выплаты по уходу за детьми-инвалидами в России повышены до 10 тыс. рублей

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В России до 10 тысяч рублей повышены выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства для граждан, не работающих по этой причине. Решение коснется всех категорий, следует из указа Президента РФ Владимира Путина.

Ранее выплаты в таком размере устанавливались только для родителей детей-инвалидов и инвалидов I группы с детства, а также для опекунов, которые не работают либо трудятся неполный рабочий день. Для остальных категорий их размер составлял 1,2 тысячи рублей.

Благодаря изменениям в законодательстве выплата положена всем категориям. Однако для ее получения необходимо подтвердить уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в порядке, который устанавливает Правительство РФ.

#выплаты #дети-инвалиды
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